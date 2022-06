Un appartamento da prima pagina!

Un appartamento degno delle migliori riviste di architettura, questo è quello che cerchiamo quasi sempre di presentarvi, per sognare sempre in grande. Questi appartamenti sembrano così luminosi ed eleganti da far spesso dubitare noi stessi della loro reale esistenza: render o Photoshop? Oggi vi presentiamo un appartamento che esiste per davvero e che racchiude un fascino indescrivibile. Infatti, come vedremo bene in questi interni, si è riusciti ad avere uno stile moderno ed elegante grazie ad una combinazione di cromie semplici e allo stesso tempo speciali. Il progetto è stato condotto dallo studio Strabrawa.