Fatti furba/o: scegli le finestre giuste per risparmiare energia !

In commercio esistono anche soluzioni mixate, che utilizzano contemporaneamente più materiali per la realizzazione delle finestre. Per esempio si possono trovare le finestre in legno-alluminio, ossia un serramento progettato in modo da sfruttare le differenti caratteristiche di questi due materiali combinandole insieme; sia il telaio che le ante sono costruiti in modo da mostrare il legno nella parte interna del vano e l'alluminio nel lato esterno dell'edificio.Il profilo in legno può essere realizzato con molteplici tipologie di legno, mogano, rovere, frassino, ed è costituito solitamente da legno massello o legno lamellare. I vantaggi di questo'ultimo risiedono nell'elevato rapporto tra resistenza meccanica e peso e un buon comportamento in caso di incendio. L'alluminio può essere realizzato liscio o goffrato, e può essere verniciato con molte finiture: colori lucidi o satinati, metallici o perlati, tinte effetto legno con finte venature.