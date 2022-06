Costruite una casa in legno: vantaggi e svantaggi

Una casa in legno costa meno di una casa in cemento o muratura, se si vuole un edificio in classe A o una casa passiva. Ma con una grande differenza: una casa in muratura è garantita 10 anni, una in legno per ben 30 anni. Quando si immagina una casa, bisogna valutare non solo il costo della costruzione, ma anche quello della manutenzione.

La casa in legno non ha problemi di umidità, quelle fastidiose infiltrazioni che costringono i proprietari a intervenire continuamente sull'immobile, sia internamente che esternamente. Inoltre la gestione di una casa costa: con una in legno, si abbattono i costi energetici fino al 90% rispetto a una casa in muratura. Si potrà testare concretamente che, sul lungo periodo, i costi saranno ridotti e nettamente più contenuti..