La casa moderna: camera da letto e non solo

Casa moderna va spesso ad indicare uno spazio destinano al vivere d'oggigiorno. Sarebbe più corretto parlare di casa ed ambienti contemporanei, una definizione che ben si lega con gli appartamenti che vi stiamo per presentare. La duttilità e la facilità di modificare gli ambienti diventano punti essenziali per due ragioni: la prima è ovviamente legata alla funzionalità e a possibili esigenze future che potrebbero presentarsi; la seconda ragione, a nostro modo di vedere, riguarda anche una questione estetica. Disporsi al cambiamento è piacevole, non si rischia mai di annoiarsi: un letto aggiuntivo con un gesto, uno spazio nascosto con un movimento, una parete che scompare quando non è necessaria. Un gioco di prestigio? Forse!

Di camere da letto ne abbiamo viste parecchie, ma forse come queste mai. Le abitazioni qui di seguito concentrano il loro concetto di casa in questa stanza. Per questo motivo faremo partire il nostro piccolo tour da questo ambiente.