Tutto in ordine: quando il decluttering fa bene allo spirito

Benvenuto ordine, benvenuta vita nuova. Ripartire da zero in casa propria è reso possibile in questo modo proprio tramite un'operazione più o meno lunga di sistemazione degli elementi. Non sarà allora necessario ristrutturare da cima a fondo la casa per vederla brillare di nuova luce. Non privatevi della luminosità naturale degli spazi, veicolata da nuove tende leggere e dai colori chiari. Godete di una nuova disposizione dei mobili, e di nuovi complementi d'arredo che possano farvi ritrovare il piacere del rilassamento domestico. Ritagliatevi un piccolo corner adibito ad hoc per il relax, e fate dei vostri spazi, ora ordinati e rinnovati, la prima fonte di benessere, anche interiore. Non ultimo, ricordatevi di mantenere l'equilibrio così creato, e di non soccombere in seconde tranche di accumuli di oggetti inutili. Per agevolare la cura per le stanze, definite spazi ben precisi per ciascun oggetto che vi trova posto, ricordando sempre e comunque di rimetterlo dove stabilito.