Tessuti per divani: come sceglierli

Tra i vari tessuti per divani ci sono anche quelli sintetici. Tra questi troviamo l'ecopelle, ma anche fibre sintetiche o la microfibra, che sono più facili da pulire. In un salottino come questo per esempio, che potrebbe stare anche in una veranda, i cuscini sono stati rivestiti con tessuti di questo genere. Sono pratici e lavabili e quando li buttate in lavatrice in genere non diventano più piccoli. Spesso infatti con i tessuti naturali, capita che dopo averli lavati,si restringano e che non riusciate più ad inserirvi il cuscino. Per ovviare a questo problema i costruttori bagnano i tessuti prima di cucirli e questi incidenti quindi, non dovrebbero più capitare.