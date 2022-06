La casa che avete sempre sognato

La cucina è forse l'ambiente in cui il team si è scatenato di più, sia a livello cromatico, che di forme. Lo spazio è ampio e sicuramente non c'è amante dei fornelli che qui non sarebbe entusiasta qui, il piano di lavoro è grande e strutturato in modo funzionale e pratico. L'utilizzo della penisola è geniale, permette di avere ulteriore spazio per la preparazione dei pasti, scandendo le varie fasi in modo da evitare difficoltà o rallentamenti durante il lavoro. Inoltre garantisce un comodo spazio conviviale, informale e gradevole. Dal punto di vista cromatico, i progettisti hanno optato per un moderno bianco e nero accompagnato dai toni del verde acido. Davvero un'ottima idea! Il pavimento dell'area di preparazione è in marmo, mentre per il resto dell'ambiente parquet. Anche gli sgabelli sono in legno, per abbinarsi perfettamente.