Fai Da Te: 6 lampade a costo zero!

Babele by MID è una lampada trasformista , che parte della silhouette di un comune abat-jour per poi prestarsi ad essere scomposta e ricomposta all'infinito. Semicerchi in legno listellare d'acero, dalle diverse dimensioni, vengono disposti attorno ad un cilindro in plexiglass, e la lampada assume così la forma desiderata. In ogni caso, il legno è uno dei materiali che più si presta per la realizzazione di una lampada fai da te. Bastano anche dei semplicissimi rami, per una sospensione o una lampada da comodino in stile rustico.