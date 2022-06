Dimmi Che Segno Sei e Ti Dirò Quale Bagno Fa Per Te!

L’Ariete è un segno di fuoco, governato dal pianeta Marte il dio della guerra. Di solito è associato a colori vivaci come il rosso o l’arancione, ma quello che pochi sanno è che è anche un segno contraddistinto dall’attrazione per i colori neutri e metallici. I nativi sotto il segno dell’Ariete tendono a essere un po' disorganizzati e proprio per questo amano gli spazi arredati con semplicità e funzionalità, con mobili capienti e facili da pulire. Anche in bagno, quindi, i nati in Ariete potrebbero optare per un arredo moderno ed essenziale, caratterizzato da un suggestivo mix di tonalità neutre e sfumature metallo, come vediamo in questa affascinante proposta.