La vita in una prefabbricata

Negli ultimi anni, per far fronte alla forte richiesta di abitativi economici e comodi, si è diffusa la tendenza a utilizzare i container come veri e propri alloggi. Si tratta naturalmente di un sistema di costruzione modulare,ma che si è rivelato essere anche piuttosto ecologico.

Così come gli altri tipi di edifici, grazie alla loro struttura i container soddisfano le funzioni più importanti: la separazione interna della casa e la sua protezione dall’esterno, così da garantire la sicurezza dei residenti. Si tratta senza dubbio di un sistema di costruzione ideale, e a breve scopriremo il perché. Oggi infatti scopriremo una dimora coreana, un’opera degli esperti Uni Box specializzati in progettazioni originali.. da non perdere!