Bagno: spazio e ordine

Per alcuni l'ordine è un fattore irrinunciabile, legato in maniera simbiotica al concetto stesso di abitare e vivere la propria casa. Altri, invece, non hanno problemi a sentirsi a proprio agio immersi nella confusione creativa generata dal rifiuto alla pianificazione.

Eppure, per tutti non è difficile riconoscere che organizzare la disposizione degli oggetti in casa, apporta notevoli vantaggi in termini di recupero e ottimizzazione degli spazi. Ció risulta fondamentale negli ambienti vocati per eccellenza alla praticitá come, naturalmente, il bagno.

Vi mostreremo quindi come i tanti, piccoli oggetti legati alla nostra quotidianitá possano trovare posto in maniera intelligente, regalando la possibilitá di utilizzare al meglio anche ambienti non grandissimi.