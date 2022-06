Per appartamenti grandi e piccoli: il soppalco

Lavorare in un appartamento grande o in un'abitazione piccola per i nostri architetti non fa alcuna differenza, sono due sfide diverse che però possono essere affrontate con lo stesso principio di base: che ce ne sia in abbondanza o meno, lo spazio va sfruttato saggiamente e riempito con volumi architettonici ed arredamenti che possano essere funzionali. La superficie di un appartamento è quindi determinante per quello che sarà il progetto completo, ma non dimentichiamoci di altro elemento: l'altezza. Avere un soffitto alto non è soltanto bello perché permette di avere un'abitazione che non opprime, ma è anche un fattore che può essere impegnato in maniera molto intelligente. In questo libro delle idee avremo a che fare con un appartamento dalle dimensioni generose in un palazzo storico, un'abitazione nata dal recupero di un sottotetto nel centro di Verona ed infine una piccola casa di soli 30m² che fa della sua altezza la sua più grande virtù.