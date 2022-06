Un piccolo appartamento che sfrutta ogni centimetro!

Lo stile scandinavo, come abbiamo detto in precedenza, predilige forme semplici e l'uso di materiali naturali. In camera da letto tali dettami sono seguiti scrupolosamente. Sul pavimento troviamo ancora lo splendido parquet in legno chiaro mentre la biancheria da letto si compone di lenzuola in candido cotone e cuscini rivestiti in lino, lana o eco pelliccia, tutte fibre che rievocano la natura.

La luce, anche qui, è la protagonista indiscussa grazie alle numerose aperture che permettono ai raggi del sole di irradiarsi liberamente nella stanza, rendendola luminosa e calda.