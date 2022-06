Un magico appartamento in stile scandinavo

L'ambiente si caratterizza anche per dettagli in stile industriale, come le lampade che pendono dal soffitto sulla zona pranzo oppure la parete in mattoncini bianchi, che dona all'ambiente un tocco urbano e molto sofisticato, tipico dei loft newyorkese.

Colori tenui e toni pastello sono un'altra costante nello stile scandinavo e qui li ritroviamo in soggiorno grazie al grande divano a forma di L .