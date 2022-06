Una casa ristrutturata e ampliata in maniera sensazionale!

Oggi vi portiamo sulle sponde del lago Austin, in Texas, per mostrarvi il fantastico progetto di ristrutturazione di una casa costruita negli anni '70, che da dimora decadente in stile industriale si è trasformata in residenza contemporaneo e funzionale. Il progetto è stato curato da Sprecht Architects, un team di professionisti che ha cercato di soddisfare al meglio le richieste dei proprietari, una coppia di anziani, adattando la struttura alle loro esigenze. La vecchia scala decadente e pericolosa che conduceva all'ingresso è stata eliminata ed è stato creato un nuovo ingresso a cui si accede direttamente dalla strada. Ma questo è solo uno degli interventi! Seguiteci per scoprire il resto!