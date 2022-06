La cucina ergonomica può cambiarti la vita !

L'ergonomia è quella scienza che si occupa di analizzare il corpo umano in relazione agli oggetti che utilizza e gli spazi dove vive e lavora con lo scopo di ottimizzarne i movimenti ed evitare posture innaturali e dannose per la persona. In particolar modo, all'interno dell'ambiente casa, lo spazio della cucina e' sicuramente tra le aree in cui è necessario maggiormente uno studio ergonomico che possa garantire una facilita' di fruibilità e comodità dei movimenti negli spazi, determinati sulla base delle proprie esigenze fisiche e comportamentali. L'organizzazione degli ambienti deve tenere in considerazione non solo il lato estetico, ma sopratutto la corretta fruizione e accessibilità degli spazi domestici. E' importante valutare la scelta della tipologia e delle dimensioni degli elementi di arredo, intesi soprattutto come altezza e profondità del piano di lavoro e dei pensili; inoltre occorre effettuare l'analisi dei percorsi, cioè l'organizzazione di percorsi razionali tra le varie zone di attività della cucina che semplifica il lavoro domestico. Di seguito alcuni consigli per realizzare una cucina ergonomica.