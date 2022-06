Una piccola mansarda mozzafiato

Nel presente libro delle idee vi mostreremo un meraviglioso attico ristrutturato dal team di interior designer di StudioBmk. Lo studio ha come priorità quella di seguire minuziosamente le richieste dei suoi clienti e, infatti, la filosofia che sta alla base del suo operato sostiene che: Una casa è come un abito, le migliori sono fatte su misura . Se siete curiosi di conoscere questa forma tanto originale di intendere l'architettura e l'interior design, non perdetevi il progetto del meraviglioso attico che stiamo per mostrarvi. La proprietà è situata nel cuore di Madrid, esattamente nel quartiere La Latina, uno dei più caratteristici della città.