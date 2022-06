Le 7 regole d'oro per un giardino interno

Un edificio, secondo una definizione comune è uno spazio coperto capace di dare ospitalità. Esiste però anche un secondo modo di definirla e cioè come luogo di separazione tra l'interno e l'esterno. In tale accezione esistono due ambienti distinti, che si relazionano in maniera diversa con gli elementi atmosferici e naturali e che restituiscono sensazioni altrettanto diverse agli abitanti dell'uno o dell'altro ambiente.

Il giardino è un assetto tipico assunto dallo spazio esterno in prossimità di un edificio, più spesso di una abitazione, e in sé condensa il senso dello spazio esterno domestico, “addomesticato”. Potrà quindi sembrare una contraddizione il parlare di “giardino interno”, uno di quegli strani ossimori che ogni tanto l'architettura si concede. Eppure il concetto è sempre più diffuso negli spazi contemporanei e anzi costituisce uno dei tratti distintivi dell'architettura realizzata negli ultimi 15 anni.

Il giardino interno semplicemente porta entro le mura costruite una porzione di spazio aperto e di natura che altrimenti sarebbe totalmente assente a causa dell'assenza all'esterno di un'area dedicata. In altre parole il giardino interno è un ersatz, un surrogato progettuale che supplisce a una condizione di carenza del quale le compresse città contemporanee abbondano. Della natura non possiamo fare a meno, questo ci dice il giardino interno, per cui la inglobiamo nello spazio protetto che noi abitiamo, come se la natura stessa fosse un componente della famiglia, un animale da addomesticare.

Entriamo allora nell'universo del giardino interno, esplorandone problematiche e potenzialità orizzonti e codici progettuali che ci permettano di idearne uno perfetto per le nostre esigenze.