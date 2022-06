Una Sensazionale Casa Rustica in Legno

Eccoci in corridoio. Chi l'ha detto che questo debba essere uno spazio secondario? Qui non è affatto così! Viene data la stessa importanza data agli altri ambienti, anche qui ci sono arredi a muro in legno, cornici alle pareti e una deliziosa poltroncina in stile di montagna, sullo sfondo di una parete in legno, con una finestra dotata di una grata, un dettaglio davvero azzeccato! C'è anche di più, il soffitto diventa un elemento fondamentale, arricchito da giochi di luce, che conferiscono un'atmosfera incredibile!