Open space a colori: un appartamento che è una gioia per gli occhi

La zona giorno, come in ogni appartamento moderno che si rispetti, è un open space. Le funzioni sono chiaramente scandite, anche grazie ad un uso diverso dei materiali e dei colori: laccato e acciaio per la cucina, vetro e acciaio cromato per la zona pranzo e tessuti morbidi e laccato per il soggiorno, Le sedie della zona pranzo sono nere ed eleganti, mentre andando verso il soggiorno scopriamo nuove nuance, come il viola, difficilissimo da utilizzare per gli interni, ma qui azzeccatissimo.