6 oggetti di design che cambieranno completamente la tua casa

Spesso, per cambiare il volto di un ambiente, non è necessario ricorrere a grandi complementi. In cucina, ad esempio, può bastare un utensile di design. Come non citare lo spremiagrumi Juicy Salif, disegnato da Philippe Starck per Alessi nel 1988? A forma di ragno, è persino esposto al MOMA di New York. Che sia un portafrutta (la linea Estetico Quotidiano, ad esempio, è uno splendido esempio di design con la sagoma di balene, galline e conigli) o un'alzata (come l'Anna Gong di Alessandro Mendini per Alessi), o persino una pentola (vedere quelle di KNindustrie per capire), spesso basta un piccolo oggetto di design per cambiare volto alla cucina. La regola? Lasciare quell'oggetto rigorosamente in vista!