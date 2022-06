Sanitari sospesi in bagno: perché sceglierli?

La sala da bagno è. come gli altri ambienti della casa, uno spazio da curare e da gestire con criterio e gusto, senza lasciare nulla al caso, ma studiandone le varianti e le possibili soluzioni di sviluppo. Il mercato, sempre in crescita e tendente a realizzare soluzioni per tutti i gusti e per tutte le esigenze, propone sempre nuove alternative possibili. Tra queste rientrano i sanitari sospesi, ovvero non appoggiati al pavimento ma incassati a parete. Dal punto di vista estetico i sanitari sospesi hanno forme minimaliste, lineari, tondeggianti o squadrate, ben adattabili a qualsiasi tipo di accessorio e arredamento, aiutano a dare allo spazio un tocco particolare e originale, nuovo e piacevole. Inoltre pensare di sistemare dei sanitari sospesi nel proprio bagno ha sicuramente dei vantaggi pratici. Di seguito alcuni benefici che i sanitari sospesi apportano.