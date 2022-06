Come avere un giardino incredibilmente bello tutto l’anno

Il primo passo per creare un giardino ad effetto è quello di progettarlo prima, pensando al risultato che vogliamo ottenere e di quali piante avremo bisogno per realizzarlo. Ma soprattutto, sarà importante valutare con attenzione le caratteristiche dello spazio a nostra disposizione: per esempio un cortile esposto al sole durante tutta la giornata permetterà allestimenti diversi rispetto ad un altro con la luce solo in alcune ore, piuttosto che addirittura sempre in semi ombra. E se temiamo di non avere il pollice verde, potremmo rivolgerci ad un vivaio, dove personale specializzato saprà di certo consigliarci le soluzioni più adatte per dare vita ad un giardino suggestivo come questo esempio proposto da GIARDINI GIORDANI, anche in considerazione del tipo di terreno che caratterizza il nostro spazio.