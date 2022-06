Una casa country chic tutta da copiare!

Qui ad homify non ci si ferma mai! Grazie ai nostri preziosissimi progetti, infatti, siamo sempre pronti a girare il mondo alla scoperta di luoghi meravigliosi, talvolta poco noti, e ammirare cose nuove: case incredibili, arredi originali e tecniche costruttive tradizionali.

Attraverso il libro delle idee di oggi, infatti, viaggeremo verso la Germania nord-occidentale, più precisamente in una delle isole che fanno parte dell’arcipelago delle Isole Frisone Settentrionali, Sylt, un tempo parte della terraferma, ma che a causa dell'erosione del Mare del Nord è oggi di fatto un'isola. Ed è proprio qui, in particolar modo nel villaggio di Keitum, che incontriamo delle abitazioni caratteristiche dal tetto in paglia, le porte decorate e con la facciata di mattoni o di color bianco. Queste case risalgono addirittura al XVII/XVIII secolo, quando a Sylt era ancora praticata la caccia alla balena, e rappresentano una testimonianza importante per quanto riguarda la storia e la cultura del luogo.

Oggi ve ne presentiamo una in particolare, oggetto di un intervento di home staging davvero interessante, e che è stata fotografata dagli esperti di Immofoto-Sylt. Scopriamola insieme!