Lo stile abbraccia la praticità: un appartamento a Coronado

Grazie a questa immagine possiamo avere una panoramica di tutta la zona giorno. In primo piano infatti, possiamo vedere l’area pranzo, composta da un tavolo rotondo con il piano in cristallo che permette di occupare lo spazio senza creare pericolose zone d’ombra. Alle spalle del tavolo, sulla sinistra, si sviluppa invece la cucina. Nonostante l’ambiente risulti un tutt’uno, un setto centrale separa la cucina dal soggiorno, ed è proprio a ridosso di questa parete che si sviluppano gli arredi. Lo stile è moderno ma con un tocco di rustico nelle ante. Il colore, invece, rigorosamente bianco. Da notare il particolare della controsoffittatura che, solo nell’area destinata alla cucina, accorcia le altezze per inglobare un sistema d’illuminazione che si concentra nel perimetro di in un incavo rettangolare centrale.