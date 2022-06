Casa modulare = Casa spettacolare

Oggi parleremo di un tipo di architettura che sta trovando sempre più un largo impiego in tutto il mondo: l’architettura modulare. Più che di un nuovo sistema costruttivo si tratta proprio della rappresentazione di un differente stile di vita, più in linea con le esigenze delle famiglie giovani e in grado di garantire una versatilità e un’efficienza che le abitazioni tradizionali non potranno mai avere. Aldilà del suo carattere effimero, questo genere di abitazione è stato sviluppato per dar vita a spazi decisamente sorprendenti oltre che adatti a tutti i gusti.

Detto ciò, stiamo per presentarvi un progetto di casa modulare che distruggerà qualsiasi tipo di preconcetto che possiamo nutrire verso questo genere di abitazioni. Il progetto è situato in una piccola città australiana, e Modscape è lo studio di architettura che lo ha sviluppato. Si tratta di esperti specializzati nel valorizzare principi come l’innovazione, il design e la sostenibilità, proponendo progetti di architettura sotto forma di case modulari.