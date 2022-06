Fai Da Te carta da parati: istruzioni per l'uso!

La prima vera ed essenziale istruzione da ricordare al momento dell'approccio con un rivestimento per la parete è proprio il grande ritorno della carta da parati. Il suo sapore anni 70, con fantasie e disegni optical torna ad affascinare i designer internazionali, facendo addirittura comparsa in alcuni eventi fieristici di settori decisamente differenti. Chiaramente sintomo di una rinnovata scoperta del retrò, ormai in atto da parecchio tempo, il rispolverare il classico (o più o meno) wallpaper conserva in sé potenzialità straordinarie. L'estro non teme più di esprimersi come preferisce, la creatività è finalmente scomodata in senso puro e ogni idea stilistica è davvero ammessa, a patto che la struttura dell'ambiente sia adeguata.

Cosa aspettare ancora per provare quindi la carta da parati? Assolutamente nulla: fai da te o già pronta, dalla sua versione più semplice a quella più eco-friendly in fibre atossiche, dai colori sgargianti e fantasie naif all'instancabile tinta unita, la carta da parati è un elemento caratterizzante da riscoprire senza se e senza ma, anche in casa propria.

Come provarla o provvedere al suo inserimento nel living o in camera da letto? Ecco 6 step utili!