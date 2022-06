6 soluzioni per regolare la temperatura in casa

Regolare il clima e la temperatura in casa è molto importante per garantire un'adeguata vivibilità e un adattamento al susseguirsi delle stagioni durante l'anno. La casa deve essere attrezzata in modo consono per potersi proteggere sia dal caldo estivo sia dal freddo invernale. Bisogna prevedere delle dotazioni e degli accessori che possano creare un ambiente salubre e accogliente in tutti i mesi dell'anno.

Un primo passo importante da non sottovalutare è la scelta degli infissi; quelli in alluminio e in PVC, con doppio vetro, assicurano un isolamento termico nettamente superiore rispetto a quelli in legno. Occorre anche pensare all'acquisto e alla sistemazione in alcuni punti della casa di elettrodomestici e dispositivi specifici, quali il climatizzatore, il deumidificatore, i termosifoni o le stufe, che sono un valido supporto e un concreto aiuto nella regolazione della temperatura interna alla casa. Di seguito alcuni consigli per regolare e controllare la temperatura all'interno della propria abitazione.