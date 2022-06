La Trasformazione di una Piccola Zona Giorno!

Il piccolo e scadente mobile che abbiamo visto nella prima foto è stato sostituito da una funzionale e compatta cucina, costruita su misura. La cucina, pur essendo inserita in un piccolo spazio, è dotata di tutto il necessario: elettrodomestici, parete attrezzata, comodo lavabo e piccola isola in cui è inserito il piano cottura. La parete retrostante è stata tinteggiata con una nuance di azzurro più scura rispetto al soggiorno, in modo da creare una separazione tra gli ambienti, seppur non spaziale almeno visiva.

Il risultato finale è una cucina comoda e pratica dal gusto pop!