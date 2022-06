Un'impressionante casa unifamiliare

Ed ecco finalmente uno sguardo sulla facciata! Si tratta di un fronte elegantissimo e volumetricamente molto definito, che gioca sui pieni, nelle tonalità del bianco e del grigio, e i vuoti, con le ampie vetrate, che permettono di mettere in contatto l'esterno e l'interno in modo molto forte. E poi vogliamo parlare della piscina? In una casa di questo livello non poteva certo mancare! Lo spazio esterno è perfettamente organizzato, con un'area pavimentata che consente di godersi lo spazio in tutta comodità e una parte lasciata a prato, per il relax.