Soppalco sì, soppalco no ? Tutto quello che c'è da sapere!

Il soppalco è di per sé una struttura leggera, sia per il contenimento dello spazssore, sia per la ridotta portanza richiesta, sia per ragioni linguistiche o strutturali. Soppalchi realizzati contrestualmente con l'abitazione possono essere in cemento armato, similmente alla struttura portante dell'edificio: soluzione che potrà essere eccezionalmente ripresa anche per la realizzazione di soppalchi in edifici esistenti laddove si debba coprire luci orizzontali considerevoli.

In linea di massima le soluzioni strutturali più praticate e praticabili per inserire un soppaco in uno spazio esistente sono quelle in legno e in ferro, o ancor più sovente miste ferro-legno (con il primo a fungere da struttura portante e il secondo da impalcato). I vantaggi e gli svantaggi tecnologici delle due tipologie si equivalgono: andranno dunque valutate in relazione al linguaggio che si preferisce adottare.