Come rinnovare la casa senza spendere un capitale!

In casa nostra abbondano i libri? Usiamoli come elemento d'arredo! Potremmo utilizzarli per esempio come elemento divisorio, sostenuti da una semplice e quasi invisibile colonna. Oppure, potremmo trasformarli in veri e propri mobili, come vediamo in questa originale proposta di RADICEDIUNO: un comodino dal design decisamente poco convenzionale, che supera e rielabora il tradizionale concetto di arredo. La soluzione ideale se vogliamo regalare alla nostra casa un tocco di creatività.

