8 consigli per rendere accogliente il bagno piccolo

Svegliarsi al mattino non è semplice. E abitare in città, vicino al posto di lavoro, spesso ci costringe a vivere in bilocali o trilocali dalle dimensioni ridotte. E allora può succedere che, suonata la sveglia e privi di energie, vi prenda l'ansia di dover fare la vostra toeletta mattutina in un bagno piccolo e poco accogliente, che non rispecchia affatto il vostro modo di essere. Che fare, dunque? Come migliorare la situazione senza spendere una fortuna? Come rendere accogliente uno piccolo spazio con cui avrete appuntamento ogni giorno per forza di cose? In questo articolo vi forniamo 8 piccoli suggerimenti che possono tornarvi utili per donare un nuovo volto al vostro piccolo bagno. Buona lettura!