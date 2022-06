Una casa arredata con vero amore!

L’angolo relax è davvero molto originale. Sulla sinistra notiamo che l’accesso al terrazzo esterno è servito da due lunghi gradini in legno, che l’architetto ha pensato bene di sfruttare come sedute aggiuntive corredandole di due grandi cuscini. I dettagli ruotano intorno al binomio tra bianco e nero, un gioco di colori sottile eppur incisivo. Così come i cuscini infatti, anche il grande tappeto centrale presenta una trama a fasce in queste due tonalità, e le particolari mensole fissate a parete che sembrano rappresentare i segni matematici del + e del x a seconda della loro angolazione. Questi ultimi si trovano su una parete in mattoni a vista tinteggiata di bianco, un effetto dal gusto industriale che ritroveremo anche nella zona notte. Il tavolino infine, è stato ricavato da due pallet sovrapposti e ricoperti da un piano in vetro.