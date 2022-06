Come dare al proprio letto una veste romantica

Quando si inizia una vita a due, o quando si è in un momento particolarmente felice della propria vita, può capitare di voler dare al proprio letto una vesta romantica. In questo articolo vi spieghiamo come farlo, senza cadere nell'eccesso e senza che l'ambiente risulti kitsch. Per una camera, o un letto, che celebri l'amore, spesso basta puntare su di un solo elemento: un copriletto, delle lenzuola, una tenda. Si può scegliere una tonalità pastello, romantica ma non troppo esplicita, oppure si può ricorrere ai disegni grafici di cuori e fiori. O, ancora, si può giocare con l'eleganza di un baldacchino. Insomma, le soluzioni per regalare alla propria camera da letto un aspetto romantico sono diverse, solo non mettetele in pratica tutte insieme!