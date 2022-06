90 m² per un appartamento super elegante

La foto del soggiorno è una delle più rappresentative e fa capire a pieno lo stile e il gusto che caratterizzano l'appartamento. Da questa immagine si capisce che il vetro è il materiale usato per separare gli ambienti, cosa che facilita la diffusione della luce ed esalta la sensazione di ampiezza. I mobili si caratterizzano per forme semplici e colori neutri, così come le pareti, dipinte di bianco e grigio. Da notare anche il particolare pilastro in cemento grezzo che incontreremo spesso nell'appartamento.