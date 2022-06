Come imbiancare casa: cosa scegliere e quando farlo

In alcuni casi è bellissimo imbiancare casa sull'intonaco. Soprattutto se l'abitazione in questione è una casa di grande fascino e come questa si trova in un luogo incantato come Posillipo. In questa dimora è stato usato alle pareti un intonaco color terra rosata , che viene messo in risalto dalla luce che cambia durante il giorno. Assume infatti sfumature differenti secondo la luce che entra dalle finestre. In una casa al mare l'intonaco dipinto è spettacolare.