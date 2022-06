Quali sono i passi da seguire per dipingere le pareti esterne della casa?

Innanzitutto bisogna tenere presente alcuni aspetti importanti come le condizioni climatiche in cui si vive. Non è una nozione da poco e vale sia in fase di svolgimento di lavoro di tinteggiatura, che per la resistenza nel tempo.

I periodi indicati sono quelli più temperati, quindi tarda primavera o inizio d'autunno.

In fase di acquisto delle vernici è importante affidarsi a prodotti di qualità (seppur più cari sono quelli che hanno il rendimento migliore) e consultare le specifiche per scegliere quella più indicata agli eventi climatici tipici della zona di residenza. Infine fare un calcolo della quantità necessaria per coprire le superfici, così da non dover interrompere il lavoro in corso o dover diluire la vernice inficiandone la qualità.