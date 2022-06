10 Cucine Imperdibili in Bianco

La terza cucina che vi presentiamo è perfetta per una famiglia, ha spazi ampi e tutti i comfort! L’ambiente è luminosissimo, gli arredi sono bianchi, tranne il tavolo da pranzo, che fa un piacevole contrasto con tutto il resto. La parete attrezzata con la dispensa e gli elettrodomestici è stata arredata in modo da ridurre al minimo gli elementi, è quasi una superficie liscia. L’isola, elemento imprescindibile nelle cucine moderne, è molto grande e dotata di due sgabelli, con piano in legno in aggetto per mangiare comodamente.