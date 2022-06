​La forma del verde: progettare un giardino indimenticabile

Il progetto degli spazi aperti e dei giardini ha assunto negli anni un'importanza sempre più crescente, diffondendosi come disciplina specialistica nelle facoltà di progettazione e occupando un ruolo oggi davvero rilevante nel panorama degli studi professionali. La complessità del tema è tale da meritare l'espressione “architettura del paesaggio”, che sposta nel palinsesto degli elementi naturali il criterio del processo costruttivo complesso. L'idea che il paesaggio possa essere equiparato a un edificio ha stravolto completamente la concezione progettuale di questa disciplina, che si è ampliata e pluralizzata, giungendo a manipolare elementi naturali e artificiali in egual misura.

Non sembrerà eccessivo parlare di architettura del paesaggio anche nel caso del disegno di un piccolo giardino di fronte alla nostra casa. Pur contenuto nell'estensione il tema presenta problemi diversificati, che possono essere risolti solo con un approccio raffinato e in linea con la cultura del progetto. Per molti versi può valere sempre la metafora della stanza all'aria aperta: il giardino è in qualche modo un ambiente abitato, dotato di spazialità e di “arredi” composti dagli elementi naturali, controllati però dalla mano dell'uomo.

In un giardino in realtà le categorizzazione “naturale” e “artificiale” vanno prese in forma relativa. Ogni elemento può infatti essere considerato appartenente in parte all'uno o all'altra categoria, un po' come accade nella tradizionale arte giapponese del Nihon teien, l'allestimento degli spazi aperti e del verde. Inizia così il nostro viaggio all'interno di questa stanza all'aperto, alla scoperta dei segreti e delle soluzioni che possano aiutarci a rendere più intrigante e accogliente il nostro giardino.