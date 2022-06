Lo stile minimalista di un appartamento speciale

Si è scelto di progettare la zona giorno come uno spazio unico, senza partizioni, fluido e continuo. In questo modo non solo si è creato un ambiente in cui la convivialità è amplificata al massimo, ma anche la luminosità non conosce limiti, non essendoci pareti a bloccare il flusso di luce. Uno spazio accogliente, elegante e perfetto per ricevere, ma anche per godersi momenti di intimità familiare.