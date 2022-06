6 cose da sapere prima di pulire i vetri di casa

Per detergere in maniera efficace i vetri è possibile sfruttare dei prodotti naturali che usualmente si trovano in casa, come il bicarbonato o l'aceto. Per esempio si possono diluire in acqua calda alcuni cucchiai di aceto bianco da spruzzare direttamente sulla superficie con uno spruzzino cosi da facilitare la distribuzione in modo più uniforme possibile. Bisogna distribuire il liquido su tutto lo spazio da pulire e rimuoverlo, poi, con della carta da giornale dei quotidiani. In questo modo si riuscirà a raggiungere lo scopo senza che si formi alcun alone; bisogna ricordarsi però che è importante cambiare spesso la carta di giornale, e non lavare i vetri quando vi batte forte e diretto il sole.