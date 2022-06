Un appartamento che mantiene le promesse

Diego Revollo è l'architetto brasiliano responsabile del seguente fantastico appartamento di Panamby, a San Paolo del Brasile! E' stato appositamente progettato per una giovane coppia con due bambini, che vorrebbe vivere in un appartamento funzionale dove essere felici. 170 m2 di spazio sono quindi stati divisi e progettati in modo pratico e moderno. Un'idea che è stata messa in atto e che ha decisamente aumentato lo spazio è stata l’istallazione di una veranda a vetri che ha inglobato il balcone nel progetto degli interni. Per la sua rifinitura sono stati utilizzati gli stessi materiali e le stesse decorazioni degli altri ambienti interni.

Dal momento che il clima di San Paolo è incerto, si è deciso di utilizzare la maggior parte della superficie del balcone per la veranda, così che ora può essere utilizzato tutto l'anno. Naturalmente, è stato completamente rivestito con le finestre, è così possibile aprire l'intera facciata e sentirsi all’aperto come se ci si trovi su un balcone o una terrazza! Scopriamo insieme questo ambizioso progetto..