Semplice Fuori ma Incredibile Dentro!

La zona giorno è ricca di luce naturale, e ancora una volta il pavimento si distingue per i suoi colori. Il color senape in tutte le sue sfumature crea un contrasto interessante con il resto dei mobili in questo spazio. Il design, lo stile, il colore… una fluidità, un'armonia difficile da spiegare. Sappiamo solo che il soggiorno ci ispira fantasia e relax.