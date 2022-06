Ti fa male la schiena? Forse dovresti cambiare qualcosa!

Per mantenere la schiena in buona salute, è necessario che anche il tavolo per il pranzo abbia un'altezza corretta. L'altezza standard di un tavolo è di 70 – 75 centimetri: non scegliete un modello più basso, perché non tutti avrebbero la possibilità di piegare le gambe al di sotto in modo confortevole. Se invece il vostro tavolo da pranzo è più che altro una penisola/isola, e lo utilizzate anche per preparare cene e pranzi, allora la sua altezza dovrà essere di 90 centimetri. Nella foto, il modello Medley – con gambe in massello di noce -, disegnato da Alessandro Busana per Bonaldo.