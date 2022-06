Quand'è il momento giusto per rinnovare l'appartamento?

In alcuni casi si può avere in casa un soffitto foderato con pannelli in pvc. E' stata principalmente un'usanza di tendenza tipica dei decenni scorsi.

Naturalmente a oggi è ancora possibile inserire questi pannelli sul soffitto, sia per gusto personale, che per comodità o per manutenzione di uno preesistente. Chi non volesse più avere questo dettaglio sulla testa, può operare con una rimozione attualizzando così il contesto abitativo. Chi invece potesse o non volesse rimuoverli, deve considerare di doverli sostituire nel momento in cui questi si rovinino, comincino ad avere la tendenza a calare o cadere e perdano uniformità cromatica.