L’insonnia ti perseguita? Ecco 7 trucchi per dormire bene

L’ambiente attorno a noi, si sa, può influenzare notevolmente il nostro umore. Per questo anche in camera da letto, sarà molto importante creare un’atmosfera serena e riposante, soprattutto se solitamente stentiamo a prendere sonno! In particolare, questi sono i 3 elementi da prendere in considerazione:

- Colore. In camera da letto, sempre meglio optare per tonalità come l'azzurro o il verde, in grado di suggerire calma e dolcezza. Uno studio condotto in Inghilterra ha addirittura scoperto che in una stanza dipinta di blu in media si dorme 7 ore e 52 minuti, contro le 5 ore e 56 minuti che si ottengono coricandosi in un ambiente sulle tonalità del violetto!

- Tessuti. La camera da letto è forse l’ambiente della casa in cui è più importante porre particolare attenzione alla scelta dei tessuti, non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale. Via libera allora al cotone e ai materiali traspiranti e anti acaro in generale, per favorire una corretta sudorazione ed evitare fastidiose allergie che possono disturbare il sonno.

Arredamento. Se possibile, evitiamo di affollare la camera a letto con troppi mobili, che potrebbero risultare opprimenti. Oltre all’armadio, al guardaroba potrebbero infatti bastare 2 semplici comodini e 1 sedia per completare l’arredamento e suggerire una rilassante sensazione di leggerezza.