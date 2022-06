Una casa parametrica: per chi non si accontenta mai!

Qualsiasi ambiente della casa può essere pensato come una porzione di spazio complesso e in quanto tale venire risolto attraverso un approccio parametrico, come se si trattasse delle porzione di una estesa città. La camera da letto non fa eccezione, anche se in genere presenta un impianto distributivo più semplice rispetto a quello di tutti gli altri ambienti della casa. In questo ambito infatti domina il letto, cui fa da contrappunto l'armadio o la cabina armadio: attorno alla parametrizzazione di questi due elementi si gioca tutta la distribuzione dello spazio.