La villa della porta accanto

Se questa villa unifamiliare vi ha affascinato grazie alle sue fattezze e alle sue forme, concorderete con noi col dire che ciò che maggiormente colpisce è la scelta dei materiali e delle rifiniture che ne fanno un vero gioiello dell’architettura.

Già precedentemente abbiamo sottolineato la centralità del legno, naturale e duraturo, un materiale cardine di questa dimora che vanta anche delle importanti proprietà isolanti. I progetti proposti dallo studio Groupe Sobö appartengono sempre alle categorie A e B, garantendo un comfort termico interno ottimale. L’impermeabilizzazione e l’isolamento, infatti, sono due punti di forza di questa costruzione, che dunque risulterà fresca in estate e calda in inverno, per un comfort termico incomparabile.

Voglia di altri progetti in legno? Beh non perdetevi Una casa in legno che sa stupire.