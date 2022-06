La nuova vita di un vecchio terrazzo sfruttato poco e male

Oggi ci occuperemo della ristrutturazione di un’area della casa che spesso passa inosservata: il terrazzo. Il terrazzo è un angolo perfetto per rilassarsi e per trascorrere del tempo con tutta la famiglia o con gli amici. Tuttavia, a breve vi mostreremo attraverso un valido esempio di come in questa casa le potenzialità dello spazio esterno fossero state del tutto sottovalutate. Il terrazzo, infatti, si presentava quasi come un deposito a cielo aperto, abbandonato e poco curato. Un vero peccato. Urgeva un intervento di ristrutturazione! Così i proprietari si sono rivolti allo studio spagnolo di interior design Bervic Interiorismo, e in breve tempo i suoi esperti hanno elaborato un progetto che con poche mosse ha rivoluzionato l’intera area esterna. Il vecchio terrazzo, poco funzionale e senza vita, ora si è trasformato in un’esplosione di praticità dallo stile mediterraneo. Ma osserviamolo nel dettaglio!